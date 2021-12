Immobilier : quelles sont les 10 villes les plus chères de France ?

Dans le classement des 300 villes les plus chères de France, vient d'être dévoilé par nos confrères de BFM TV, le Sud domine et plus particulièrement, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA).

La ville la plus chère de l'Hexagone est donc Saint-Jean-Cap-Ferrat. Dans ce petit village le prix moyen du mètre carré avoisine les 15.142 euros. Les villas et domaines luxueux, font en partie, augmenter le prix du mètre carré des biens sur cette presqu'île, puisque pour une maison, celui-ci est d'environ 18.748 euros. Par conséquent, avec un budget d'un million d'euros, il est possible de s'offrir un logement d'une superficie de seulement, 53 mètres carrés.

En deuxième position, se trouve Ramatuelle. Dans ce village situé sur une colline en front de mer, le prix du mètre carré est en moyenne de 14.705 euros. À la troisième place de ce classement, on retrouve Saint-Tropez, ville de toute la "jet-set" internationale. Ici, le prix du mètre carré tourne autour de 13.259 euros. Pourtant, le prix moyen du mètre carré des villas, dépasse celui de Saint-Jean-Cap-Ferrat, puisqu'il s'élève à 18.887 euros.

La région parisienne bien représentée

Pour la ville de ce classement qui occupe la quatrième place, direction la montagne. À Val-d'Isère, station de ski prisée en hiver, le prix du mètre carré se situe aux alentours de 12.703 euros.



À la cinquième place, on retrouve Neuilly-sur-Seine où le prix du mètre carré s'élève environ à 11.436 euros. Suivi de près par Saint-Mandé en sixième position avec un prix moyen du mètre carré qui est de 11.297 euros.

En septième position, se trouve enfin la capitale, Paris. Ici, le prix du mètre carré est en moyenne de 10.275 euros. À la huitième place, il s'agit encore d'une ville d'Île-de-France avec Vincennes où le prix du mètre carré est d'environ 10.079 euros.



Retour à la montagne pour le neuvième du classement qui n'est autre que Saint-Bon-Tarentaise. Dans cette station de ski, le prix moyen du mètre carré s'élève à 10.016 euros. La ville qui clôt ce top 10 si situe en Île-de-France et il s'agit de Levallois-Perret. Le prix moyen du mètre carré ici est de 9.831 euros.

Le top 10 des villes les plus chères de France

1- Saint-Jean-Cap-Ferrat

2- Ramatuelle

3- Saint-Tropez

4- Val-d'Isère

5- Neuilly-sur-Seine

6- Saint-Mandé

7- Paris

8- Vincennes

9- Saint-Bon-Tarentaise

10- Levallois-Perret