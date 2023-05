Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour rendre votre dossier attractif pour obtenir un crédit

Il devient de plus en plus important de bien préparer son dossier pour demander un crédit immobilier. Vos documents financiers doivent être soigneusement préparés ! Votre dossier devra être complet et bien organisé pour faciliter le travail du banquier. Rassemblez vos fiches de paie, vos avis d'imposition, vos relevés bancaires, et tous les autres documents qui peuvent attester

de vos revenus réguliers et de votre épargne, si vous en avez. Assurez-vous que ces documents sont à jour et démontrent une situation financière stable.

Les banques et les organismes de crédit seront généralement plus disposés à vous accorder un prêt immobilier si vous avez un apport personnel important. Cela montre votre capacité à épargner et votre engagement dans le projet. Un apport d'au moins

20% du prix du bien est généralement recommandé en ce moment pour rassurer les établissements financiers. Je vous conseille aussi de soigner ce que l’on appelle "votre profil d'emprunteur".

C’est-à-dire que, pour maximiser vos chances d'obtenir un crédit immobilier, il faut mettre en avant vos atouts en tant qu'emprunteur. Si vous avez un emploi stable, un bon salaire et une bonne gestion de vos finances, soulignez ces points dans votre dossier.



Soyez irréprochable

Il est important de "montrer patte blanche" sur sa capacité à gérer ses comptes et son budget. Donc, avant de solliciter votre crédit immobilier, je vous recommande de réduire votre endettement et d'éviter les découverts bancaires dans les mois

précédents votre demande. Remboursez si possible vos crédits à la consommation en cours, si vous en avez, et évitez d'en contracter de nouveaux. Enfin, assurez-vous de ne pas être fiché au FICP (Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers) ou à la Banque de France pour un incident de remboursement.

Au-delà de ses revenus, il est important de présenter à votre banque ou à votre courtier un projet immobilier précis. Indiquez des informations détaillées sur le bien que vous souhaitez acquérir, les travaux éventuels, les coûts associés et les délais de réalisation souhaités. Si ce bien nécessite des travaux, fournissez également des estimations de la valeur du bien après travaux et, si

vous souhaitez le mettre en location, de sa rentabilité potentielle.

