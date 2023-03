Si vous achetez sur plan il faut vérifier que le projet est sérieux. Vérifiez d'abord que le promoteur qui propose ce projet de construction est fiable et qu'il possède une bonne réputation. Vous pouvez vérifier sur Internet, ainsi, vous pourrez voir les projets qui ont été déjà réalisés par le constructeur, mais aussi vérifier sa solvabilité. Pensez également à consulter le registre du commerce et des sociétés directement pour vous assurer de la solidité de la structure.

La seconde étape consiste à vous renseigner sur les autorisations nécessaires à la réalisation du projet de construction. Le service d'urbanisme de la mairie concernée pourra vous donner toutes les informations dont vous avez besoin à ce sujet et vous pourrez ainsi connaître les plans du programme. Vous pouvez profiter de cette visite pour demander si le promoteur a déjà réalisé des immeubles dans cette ville et vous rendre sur place pour vous faire une idée de la qualité des constructions. C'est très important.

Quel que soit l'achat immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement sont la priorité. Avant d'acheter, il est important donc de vous rendre sur la zone qui va être concernée par le projet de construction pour vous assurer que votre bien sera situé dans un secteur bien desservi par les transports en commun et que l'ensemble des commerces seront bien présents.



À quel moment signer un contrat pour acheter ?

Avant de signer un contrat de réservation, lisez le et analysez-le attentivement. Le contrat de réservation doit contenir des informations sur le logement : le plan, le prix, le délai de livraison, les pénalités de retard et les garanties qui vous seront proposées. En effet, dans le cadre d'un achat sur plan, vous bénéficiez de garanties en cas de défaut de construction, de vices cachés et bien entendu de la garantie décennale. C'est une garantie qui couvre tous les dommages qui surviendraient après que vous ayez réceptionné les travaux, et ce, pendant dix ans.

Si vous signez un contrat de réservation, sachez aussi que vous bénéficiez toujours d'un délai de rétractation de dix jours après réception du recommandé. Pour compléter la signature du contrat de réservation, il vous sera demandé de verser un dépôt de garantie de 2 à 5% du prix de vente, selon le délai de livraison prévu pour le logement. Ce montant vous sera restitué si vous n'obtenez pas votre prêt ou si le promoteur ne tient pas ses engagements. Dans le cas contraire, vous deviendrez l'heureux propriétaire d'un appartement bien concret, mais pas avant un ou deux ans.