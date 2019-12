"Ils me font ch***" : Berléand sommé de s'expliquer devant des "gilets jaunes"

publié le 11/12/2019 à 12:33

Le 9 février 2019, dans On refait la télé sur RTL, François Berléand n'avait pas mâché ses mots sur RTL, agacé par le mouvement des "gilets jaunes". Une petite phrase avait particulièrement fait réagir : "ils me font chier !" Alors qu'il présentait le film L'Esprit de famille, l'acteur a dû s'expliquer avec une vingtaine de "gilets jaunes" sur les propos qu'il a tenu, rapporte Sud-Ouest.

Au bar du cinéma, l'entretien non filmé à la demande de l'artiste lui a permis de s'expliquer. Il juge "insupportable" les violences et la casse et reconnaît avoir "pété les plombs". "C’est la première fois de l’histoire qu’avait lieu une manifestation antigouvernementale sur les Champs-Élysées, précise-t-il. Ce défilé n’était pas autorisé."

Réponse d'une militante : "On s’est sentis méprisés (...), parce que tout le monde nous méprise. Macron. Son système. Ceux qui l’entourent. Monsieur Berléand, on n’est pas des feignants. Ici, il n’y a pas de chômeurs." L'acteur a dit "comprendre" mais ne pas soutenir. Selon Sud-Ouest, François Berléand et les "gilets jaunes" se sont quittés "poliment".