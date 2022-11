Crédit : Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Île-de-France : des habitants privés de chauffage et d'eau chaude à cause d'une grève chez GRDF

Plus de chauffage et de douches chaudes, c'est ce que vivent depuis plusieurs jours des habitants d'Île-de-France notamment, la faute à une grève chez GRDF. Le distributeur reporte la plupart de ses interventions. Une vraie galère pour les usagers comme Floriane, 20 ans, qui vit à Boulogne-Billancourt.

Depuis deux semaines, elle n'a plus d'eau chaude ni de chauffage. Avec la baisse des températures, elle a dû se réorganiser. "Le raccordement par GRDF n'a pas été fait. On avait un rendez-vous de programmé et ils ont décidé de l'annuler suite à la grève. Je ne peux pas faire chauffer de l'eau chaude à la casserole parce qu'en fait les plaques fonctionnent au gaz également. Pour l'instant, j'utilise principalement la bouilloire pour pouvoir prendre une douche", explique-t-elle.

Comme Floriane, plusieurs foyers en Île-de-France se sont fait annuler leur intervention au dernier moment suite à la grève. Thomas Dutel, un des représentants de la CGT-GRDF déplore des conditions de travail inacceptables : "Il faut savoir que quand même, ça a un impact très sérieux sur les conditions de travail des salariés qui ont des surcharges de travail assez conséquentes et donc se mettent en droit d'alerte par rapport à des conditions managériales qui sont invivables". Le personnel a encore jusqu'au 2 décembre pour annoncer si la grève sera prolongée.

