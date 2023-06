Comment la France s'est embrasée après la mort de Zyed et Bouna, en 2005

Le 27 octobre 2005, alors que la police tente d'interpeller des jeunes aperçus sur un chantier à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), trois d'entre eux se réfugient dans un transformateur électrique EDF. C'est là que Zyed, 17 ans, et Bouna, 15 ans, meurent électrocutés. Immédiatement, les habitants accusent les policiers de ne pas les avoir prévenus du danger.



Dès le lendemain, Clichy-sous-Bois s'embrase : des centaines d'émeutiers affrontent la police et retournent tout sur leur passage. Les parents des victimes portent plainte pour non-assistance à personne en danger, tandis que le gouvernement défend la police de toute responsabilité. Des mots très mal accueillis, la violence se propage alors dans d'autres banlieues de la région parisienne, puis dans toute la France. Les bâtiments publics et les forces de l'ordre sont particulièrement visés.



21 jours de violences

Le président de la République Jacques Chirac prend la parole pour la première fois 10 jours après le drame. Ses mots remettent presque de l'huile sur le feu. Le premier ministre Dominique de Villepin annonce alors le déploiement de l'état d'urgence, avec la mise en place d'un couvre-feu. Les émeutes cessent après 21 jours consécutifs de violences. Au total, plus de 10.000 véhicules ont brûlé, plus de 300 villes ont été touchées, et les dégâts s'élèvent à plus 200 000 millions d'euros.

Après ce drame, deux policiers ont été poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Devant les juges, ils ont toujours maintenu qu'ils ne savaient pas que les deux jeunes décédés étaient restés à l'intérieur du transformateur électrique. La justice a considéré qu'ils n'avaient pas connaissance d'un danger "certain et imminent". Ils ont été définitivement relaxés le 18 mai 2015.

