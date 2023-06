Il traverse la France sur un vélo qui n'a ni frein ni chaîne

À 28 ans, Demba Konaté n'en est pas à son premier exploit sportif. Après avoir traversé les Pays-Bas en patins à roulettes ou le Luxembourg en skateboard, c'est le grand bi qui a attiré son attention, ce vélo d'époque qui se distingue par une roue avant immense et une roue arrière minuscule. "C'est l'ancêtre du vélo, qui date du 18e siècle, et qui mesure plus d'1 mètre 60. C'est un vélo qui n'a pas de frein, donc il faut rétropédaler pour ralentir. Il n'a pas non plus de chaine ni de suspension ou d'amortisseurs, on ressent tous les chocs.", détaille le jeune homme, qui a dû s'entrainer pour apprendre à le manier.

Le 1er juin dernier, il s'est lancé le pari fou de rallier Marseille depuis Melun, perché sur son grand bi. Et comme Demba n'aime pas les choses simples, il s'est imposé un impératif de temps : "Pour le challenge et la symbolique, je me suis dit que ce serait bien de le faire en 13 jours, puisque le 13 c'est le département des Bouches-du-Rhône.", s'amuse-t-il. Pour réussir son pari, Demba a dû parcourir environ 90 kilomètres par jour, non sans difficultés, notamment pour freiner ! "Comme il n'y a pas de freins, il faut anticiper, surtout dans les descentes, plaisante le jeune homme. En plus de cela, ma selle n'était pas très confortable donc j'avais mal aux fesses au départ."

Malgré les courbatures, Demba est allé au bout de son périple avec le sourire. Un voyage qui lui a permis de se surpasser, mais surtout de faire de belles rencontres. Il s'est même fait escorter par les gendarmes comme un ministre ! Sa traversée de la France en grand bi lui permet également de promouvoir les modes de transports différents et non polluants. "Quand j'ai commencé à voyager à pieds, à vélo, en kayak, j'ai réalisé que tous ces modes de transports étaient écologiques. À cela s'ajoutent le sport et le dépassement de soi, que des valeurs saines et positives", explique Demba. Des valeurs positives que Demba compte continuer à partager. Le jeune homme a une longue liste d'idées pour ses prochains périples ! Que ce soit la traversée du Danemark en monocycle ou le Portugal à trottinette, le jeune homme risque encore de faire parler de lui.

