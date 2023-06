Contrôle technique des deux-roues : qui est concerné ?

Le contrôle technique des deux-roues devrait être mis en place progressivement à partir de "début 2024", a annoncé samedi le gouvernement. Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche, le ministre des Transports Clément Beaune a détaillé les contours de cette mesure. "Il y a presque 4 millions de deux-roues en France, qui sont les motos ou les scooters", a-t-il déclaré.

"C'est progressif en fonction des véhicules plus ou moins anciens. Ça commence début 2024 et ce sera 5 ans après la mise en circulation d'un véhicule à deux roues ou trois roues et ensuite tous les 3 ans", précise le ministre. Le contrôle technique concernera donc d'abord les motos et les scooters les plus anciens, précisément ceux qui sont immatriculés avant 2017.

"On a tenu compte d'un certain nombre de choses, les motos à usage sportif sont exonérées de ce contrôle technique. Et quand vous avez une moto de collection, ce n'est pas vraiment les mêmes règles", a encore précisé Clément Beaune. Outre ces cas de figure précis, tous les deux-roues et trois-roues, motos et scooters sont concernés, y compris ceux dont le gabarit est inférieur à 125 cm3.



