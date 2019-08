publié le 05/08/2019 à 14:00

"Les équipes de la SPA connaissent une période estivale difficile. La capacité des refuges est à son maximum concernant l’accueil de nos adorables félins." Ce message est celui de la SPA, la Société protectrice des animaux. Beaucoup de refuges arrivent à saturation, entre les abandons d'animaux à la veille de partir en vacances, et les portées d'animaux non-stérilisés abandonnés faute de capacités d'accueil. Les abandons sont depuis janvier 2019 en hausse de 28% selon la SPA.

C'est notamment le cas aux Sables-d'Olonne, en Vendée. "Entre juillet et août, on peut rentrer environ une centaine de chiens, et parfois on peut rentrer 200 à 250 chats. Par rapport à l'année dernière, on a 90 chats en plus qui sont rentrés rien qu'au mois de juillet", explique à RTL Patricia, administratrice du refuge. "C'est une conséquence de la non-stérilisation." Depuis le début de l'été en France, plus de 8.000 animaux auraient été abandonnés.

Ce triste constat est la conséquence de l'inconscience des propriétaires mais aussi parfois d'une totale inhumanité, car on trouve encore des chiens abandonnés attachés à des arbres, comme l'explique Vincent, le comportementaliste du refuge. "Cet après-midi même, on nous a apporté un croisé staff, non-identifié, non-pucé, qui était attaché au bord de la route avec un panneau 'Je m'appelle Omera et je n'ai pas de papiers'."

Avec toutes ces arrivées et les adoptions rarissimes, le refuge arrive à saturation. Et Patricia en est triste : "Je n'aime pas trop juillet-août, car c'est synonyme de grande souffrance pour les animaux et les humains. Quand on travaille dans des conditions comme ça, on n'est pas content." Pourtant des solutions existent. Depuis quelques temps, la SPA des Sables-d'Olonne propose cinq boxes de pension à 11 euros par jour : ces boxes sont vide.