publié le 07/06/2021 à 16:46

Harris Interactive a mené une enquête pour AG2R La Mondiale sur le rapport des Français à l'allongement de tous les âges de la vie, comme l'enfance, l'adolescence, la retraite, le quatrième âge etc. Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive France, fait plusieurs constats au micro de RTL ce lundi 7 juin.

"Mis à part pour l'enfance les Français ont la perception que tous les âges de la vie ont tendance à augmenter, qu'on reste adolescent plus longtemps, qu'on est dans une vie active plus longtemps (...) C'est plutôt bien apprécié de la part de nos compatriotes", indique Jean-Daniel Lévy.

"Et même le fait qu'on ait une espérance de vie qui augmente est apprécié avec le sentiment qu'on vit mieux aujourd'hui passée la période de la vie active", ajoute-t-il. "Aujourd'hui il est plus facile de vieillir que par le passé (...) On arrive à avoir une activité où on ne se sent pas 'vieux' et où on se sent encore pleinement en capacité de ses moyens, de s'occuper de ses enfants, petits-enfants éventuellement de ses parents. Les conditions dans lesquelles on peut être amené à vieillir aujourd'hui sont plus confortables ou de meilleure qualité qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années", conclut-il.