"Il est parti en héros" : le don d'organes de Jérôme a sauvé 14 vies

Quand la mort d'un homme permet de sauver 14 vies. Le 26 décembre dernier, Jérôme, père de 3 filles, est victime d'un accident de voiture à Charleville-Mézières. En état de mort cérébrale, très vite se pose la question d'un don d'organes. Karine, sa femme, en avait déjà parlé avec lui : marqué par l'histoire de Vincent Lambert, il ne voulait pas finir branché à une machine "comme un légume".

Karine, qui le suivait dans une autre voiture au moment de l'accident, lui a tenu la main jusqu'à l'arrivée des pompiers et du Samu. Elle ne réfléchit pas longtemps et autorise le don d'organes. Au CHU de Reims, les médecins prélèvent ainsi les deux reins, les valves, le foie, les cornées, les vaisseaux sanguins ou encore de la peau.

Une opération qui aura duré plus de 10h : "On m'a appelée et c'est à ce moment là qu'on m'a dit qu'il avait sauvé une quinzaine de vies dont celles d'enfants, ce qui est encore plus touchant", a-t-elle confié, avouant qu'elle ne s'attendait pas à autant de vies sauvées. Karine en est convaincue, son mari est un héros et vit, en quelque sorte, à travers les greffés. Elle appelle tous les Français à donner leurs organes pour sauver des vies.