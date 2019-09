Il est désormais possible de passer un diplôme de magie

publié le 13/09/2019 à 11:27

Battre les cartes, tendre une corde, jouer les mentalistes. Autant de techniques de magie considérées par les professionnels comme faisant partie d'un art. Dont on peut désormais apprendre les subtilités. En effet, une formation reconnue par l'État permet désormais d'avoir un diplôme de magie équivalent à un Bac+2. Les cours sont dispensés par Dominique et Alexandra Duvivier, pointures de la profession à la tête de la salle de spectacle "Double Fond", à Paris.

Les aspirants magiciens vont, au terme de 550 heures de formation, décrocher un diplôme dans une discipline que la France est le premier pays à reconnaître comme un art, rapporte Le Parisien.

Pour cette première rentrée effectuée le 2 septembre, 14 élèves ont répondu à l'appel, moyennant la coquette somme de 14.850 € HT. Pour ce prix, ils devront aussi s'entraîner des milliers d'heures avant d'être prêts, mais ils sont prêts à tout pour maîtriser les secrets de cet art.

Des pointures comme profs

Au menu de la formation, on retrouve la magie pour enfants, la magie des cartes, la magie de scène, l'histoire de la discipline, la gestion du stress, sans oublier le mentalisme. Pour cette dernière discipline, c'est Philippe de Perthuis, un centralien devenu magicien, qui dispense les cours. "On est si heureux d'avoir des pointures comme profs ! On peut échanger avec eux, ils sont tous bienveillants", s'accordent les apprentis auprès du quotidien.

Le parrain de cette formation est lui aussi une pointure, car il s'agit d'Éric Antoine. Star de la magie, il n'a pas hésité à dire oui. "Parce que les Duvivier, c'est un gage d'excellence. C'est grâce à leur boutique à Paris que je suis devenu magicien", a-t-il confié.