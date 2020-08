IKEA ne distribuera plus ses fameux catalogues

publié le 26/08/2020 à 12:56

Il est le livre le plus distribué au monde. Plus que la Bible, plus qu'Harry Potter, le catalogue IKEA a été imprimé près de 190 millions de fois rien qu'en 2019. Aujourd'hui, l’enseigne de meubles suédoise renonce à sa distribution.

Autant d'exemplaires du catalogue, ça fait beaucoup de papier. C'est pourquoi, dans une démarche écologique, IKEA n'en distribuera plus dans les boîtes aux lettres mais uniquement en magasin.

"Pour réduire l’usage du papier et s’inscrire dans cette volonté de mener une vie plus durable, le catalogue IKEA se présentera cette année avant tout comme un outil digital adapté aux usages d’aujourd’hui et aux besoins de chacun", explique la firme au près de BFM Business.

La suppression des catalogues s'inscrit dans une stratégie de développement durable lancée par IKEA en 2012. La marque suédoise vise à réduire son empreinte de 70% par produit d'ici 2030. En 2020, elle a supprimé les plastiques à usage unique dans ses restaurants et ses meubles.