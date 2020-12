Homosexualité : "On commence à comprendre qu'on puisse naître autrement", souligne Dave

publié le 08/12/2020 à 19:47

Cela fait plus de 40 ans que Dave est le Hollandais le plus connu de France, grâce à des chansons qui ont traversé les décennies. En cette fin d'année 2020, Dave participe à la compilation Comme ils disent, regroupant plusieurs artistes, et il y interprète La fille aux deux papas, qui traite de l'homoparentalité.

"Un euro (de chaque vente d'album) va à la fondation Le Refuge qui s'occupe des jeunes homosexuels quand ils sont rejetés par leurs parents", précise Dave sur RTL. Homosexuel déclaré depuis de nombreuses années, l'artiste confie qu'en tant que Néerlandais "ça fait longtemps que ce n'est plus un problème". "En France c'est peut-être encore le cas", souligne-t-il.

Néanmoins, Dave souligne que des progrès sont effectués, notamment à travers le Mariage pour tous et l'homoparentalité. "On commence à comprendre qu'on puisse naître autrement, que ce n'est pas une maladie", relève-t-il.