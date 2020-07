Ajaccio : un couple homosexuel agressé après s'être embrassé en public

et AFP

publié le 11/07/2020 à 13:12

Les faits remontent à la mi-juin. À Ajaccio en Corse, deux jeunes hommes homosexuels ont été pris à partie par quatre ou cinq personnes : ils venaient de s'embrasser. L'agression, qui a eu lieu à la sortie d'un bar du centre-ville, s'est traduite par 5 jours d'ITT pour l'une des deux victimes.

Après que France 3 Corse a rendu publique cette affaire, le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli (DVD) a dénoncé vendredi une agression "insupportable" et a assuré sa volonté de "lutter contre toute forme de discrimination". "Les victimes de violences homophobes me trouveront toujours à leur côté : je leur dis tout mon soutien et toute ma solidarité", a-t-il ajouté, souhaitant "que toute la lumière soit faite sur cette affaire".

L'association Arcu-LGBTI+ Corsica a expliqué sur les réseaux sociaux, que le couple "a porté plainte et sont déterminés à ne pas laisser passer". "Nous avons le droit d'aimer qui on veut en Corse, sans avoir à craindre pour nos vies, notre santé, nos familles, nos images, nos réputations", a-t-elle martelé.