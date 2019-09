publié le 02/09/2019 à 07:50

La lutte contre l'homophobie est l'une des priorités du gouvernement. Un jeune cinéaste l'a aussi prise à bras le corps à travers la réalisation d'un court-métrage poignant posté sur YouTube et qui totalise plus d'1,2 million de vues. Théodore Tomasz ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et travaille déjà sur un deuxième film.

Par un regard met en scène quatre adolescents homosexuels confrontés à la violence des cours de lycée, mais pas seulement. Le but est de dénoncer un fléau. "Il y a l'homophobie dans la famille, il y a l'homophobie dans la rue, l'homophobie sur les réseaux, sur internet. C'est triste à dire, mais elle fait presque partie de notre culture", explique ainsi le réalisateur.

Dans le deuxième film, en cours de tournage, il abordera également le sexisme. "Je pense qu'il y a énormément d'adolescents qui se sont identifiés dans chaque personnage", assure Apolline Maillard, actrice présente dans le premier film, et qui a tenu à participer au second.