publié le 14/04/2021 à 23:59

Un homme de 34 ans, parti randonner dans le massif du Semnoz, en Haute-Savoie, samedi 10 avril, est porté disparu. Une enquête judiciaire a été ouverte à Annecy. Le randonneur aurait quitté son domicile à pieds.

"Le samedi 10 avril, Christopher P. (34 ans) a quitté son domicile d’Annecy-le-Vieux (Vieugy). L'horaire de son départ reste inconnu", précise la gendarmerie, dans un message relayé par France bleu. "Il n’a pas été revu depuis cette date et sa famille, inquiète, n’a plus de nouvelles. Il est susceptible d’être parti en randonnée pédestre dans le massif du Semnoz".

A priori, le trentenaire est vêtu de vêtements de couleur sombre. C'est un homme de corpulence fine et de type européen, qui mesure 1m85 et a les cheveux courts et foncés. Il présente des cicatrices sous les genoux.

Les gendarmes de la brigade d'Annecy-Seynod, en charge de l’enquête, sont à la recherche de témoignages qui pourraient aider à le retrouver. Si vous pensez détenir des informations, vous pouvez contacter la brigade au 04.50.69.13.35.