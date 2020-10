Le Mans : un quarantenaire porté disparu, la police lance un appel à témoins

publié le 02/10/2020 à 16:59

Les policiers du Mans ont lancé un appel un témoins ce vendredi 2 octobre. Ils sont à la recherche d'un Sarthois, âgé de 47 ans, qui a disparu le dimanche 27 septembre, sans donner de nouvelles depuis.

"Franck Genetay a quitté son domicile le dimanche 27 septembre vers 21 heures et n’a plus donné de nouvelles depuis", affirme la police nationale de la Sarthe via Facebook. L'avis de recherche précise que l'homme portait "une veste doudoune bleu marine", un "pantalon jean" et des "chaussures marrons".

Franck Genetay, yeux verts et cheveux châtains, mesure 1,63 mètre. La police sarthoise est ouverte à tout indice potentiellement utile. Alors, si pouvez pensez avoir des informations susceptibles d'aider les enquêteurs à retrouver le quarantenaire manceau, vous pouvez appeler le commissariat du Mans au 02.55.46.20.00.