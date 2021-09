Hausse des salaires : un spécialiste note des "indicateurs encourageants"

Le directeur général de PageGroup, cabinet spécialiste du recrutement et de l'intérim, était l'invité de RTL midi. L'occasion de revenir sur la publication de l'enquête sur les rémunérations en France et de questionner la situation économique française.



Selon cette enquête, les salaires augmentent en France. En effet, le directeur général de PageGroup, Antoine Lecoq, confirme une accélération du dynamisme du marché de l'emploi entre 2007 et 2020. "Évidemment on a connu la parenthèse de la crise sanitaire, et on est pas encore sorti d'affaire !", nuance Antoine Lecoq.

Malgré la crise sanitaire, ce dynamise de marché crée des conditions favorables pour une augmentation des salaires en France. "Ces conditions favorables s'appliquent aux emplois qualifiés, que ce soit des postes de cadres ou de non-cadres", note le spécialiste.

Des indicateurs favorables

Aujourd'hui, de nombreuses données sont plutôt positives selon Antoine Lecoq, le directeur général de PageGroup. "Je suis prudent dans ma réponse, mais nous avons un certain nombre d'indicateurs qui sont assez encourageants pour les prochains mois et peut-être les prochaines années", confie t-il au micro de RTL midi.

Parmi ces indicateurs, on peut noter le nombre de propositions d'emplois. "Aujourd'hui, le volume d'offres d'emploi est assez proche de celui de 2019", analyse Antoine Lecoq.

Le taux de chômage est le deuxième indicateur appuie le directeur général de PageGroup. "Le taux de chômage actuel est un petit peu en deçà de celui qu'on a connu sur le dernier trimestre 2019", compare Antoine Lecoq.

Troisièmement, le redressement de l'intérim est un indicateur considéré comme "avancé" par le directeur général de PageGroup. "Enfin, nous remarquons que l'emploi des cadres a de nouveau le vent en poupe" indique le directeur général de PageGroup. Ce dernier conclut : "On constate une reprise, peut-être même plus rapide que l'on avait imaginé en sortie de crise."

Autant d'indicateurs qui seront suivis dans les prochains mois, mais qui laissent déjà entrevoir une situation plutôt favorable selon Antoine Lecoq.