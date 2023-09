Le 3018 devient désormais le seul numéro dédié au harcèlement scolaire. Il s'agit d'une des mesures annoncées le mercredi 27 septembre par le gouvernement pour lutter contre ce fléau. Depuis onze ans, une autre plateforme recueillait la parole des victimes, le 3020. Au moment où des moyens inédits sont débloqués pour lutter contre le harcèlement, le désordre est au rendez-vous. Les opérateurs de 3020 sont maintenant en grève.

Depuis lundi, 25 salariés de l'association École des Parents et des Éducateurs Île-de-France (EPE-IDF) demandent de meilleurs salaires. La plupart sont des écoutants spécialisés dans le harcèlement. C'est le cas de Leslie et François qui répondent aux appels, mais depuis mercredi, ce qui les angoisse c'est la disparition de leur ligne d'écoute au profit d'une autre.

"Il y a beaucoup de questions qui se soulèvent, notamment sur la pérennité de nos emplois. On n'a pas d'information sur ce que va devenir le 3020 à partir du moment où va être mis en place le numéro unique, le 3018", redoutent les deux.

Un gros manque de moyens

Depuis la rentrée scolaire, le travail ne manque pas au 3020. Ils reçoivent deux fois plus d'appels que d'habitude. "On en traite à peu près un quart seulement de ces appels. On manque très clairement à la fois de moyens humains pour répondre au téléphone et de moyens financiers pour rehausser le salaire des personnes qui travaillent sur ces lignes", déplore François.

La directrice de l'association a appris la disparition du 3020 mercredi à Matignon, mais Murielle Cortot-Magal se veut rassurante. "Aux parents qui nous font confiance et qui nous appellent, on est toujours là jusqu'à ce que le ministère ou le gouvernement pourra nous dire comment on peut s'organiser".

Sollicité à nouveau ce jeudi matin sur l'avenir du 3020, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas répondu à l'heure actuelle.