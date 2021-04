publié le 22/04/2021 à 19:43

Comment se reconstruire après avoir perdu une partie de son corps ? Priscille Deborah, première femme bionique de France, vient de publier "Une vie à inventer" (Albin Michel, 2021). En 2006, à 31 ans, mariée et mère d'une petite fille, elle fait une dépression et se jette sous un métro. Elle se réveille à l'hôpital sans bras droit et les deux jambes coupées.

À son réveil du coma, elle est très en colère : "J'en veux à celui qui m'a sauvée, est-ce qu'il a pensé à moi ? Je pense à tout ce que je pouvais faire avant et que je ne peux plus faire. C'est juste un cauchemar. Je suis encore en dépression, mais avec ce coups-là", raconte Priscille Deborah.

Mais la patiente fait des rencontres qui vont bousculer sa vie, comme un aide-soignant qui lui conseille de moins s'apitoyer sur son sort. Depuis, elle a un bras bionique qu'elle commande par la pensée : "Au lieu d'avoir deux capteurs comme sur une prothèse, il y a cinq capteurs avec des muscles artificiels dans le bras et sur chaque muscle, il y a un capteur. Donc il suffit que je pense au mouvement pour qu'il s'exécute. J'ai cinq commandes et c'est presque aussi rapide qu'un bras".

En a-t-elle marre d'être vue comme une bête de foire ? "Maintenant, on me voit comme une femme qui vient du futur, alors qu'avant on me souhaitait bon courage, relativise Priscille Deborah. Je me suis affranchie de certaines injonctions de la société. Il y a un vrai message à faire passer sur l'inclusion de la différence, sur arrêter de regarder uniquement l'apparence des gens mais aller au fond de la personne, et c'est vital dans un monde où l'on a besoin de s'encourager, de se soutenir".