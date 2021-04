Handicap : "On peut être un ado en fauteuil et avoir une vie", dit Arthur Baucheron

publié le 16/04/2021 à 07:59

Star sur TikTok avec plus de 680.000 abonnés, Arthur Baucheron se sert des réseaux sociaux pour expliquer son quotidien d'adolescent handicapé. "Ma maladie est une maladie neuromusculaire qui m'affaiblit les muscles. J'ai toujours eu assez de mal à expliquer ma maladie et je n'ai jamais trop voulu en savoir. Ça m'a toujours un peu angoissé tous les termes médicaux", nous dit-il sur RTL.

En grandissant "mes parents m'ont expliqué qu'il ne faut pas se mettre des barrières dans la vie", dit-il. Toujours très positif sur ses vidéos, Arthur Baucheron ne se laisse jamais abattre. "J'essaie de me rassurer en me disant qu'il y a toujours pire que moi. Il y a des gens qui ont des maladies pires que moi, je me rassure comme ça".

Arthur Baucheron s'est lancé dans l'univers des réseaux sociaux lors du premier confinement. "J'ai vu que TikTok commençait à pas mal exploser. Je m'y suis mis. On m'a posé beaucoup de questions sur ma vie quotidienne. TikTok c'est une plateforme qui parle aux jeunes et j'avais envie de parler aux jeunes. Je trouve que les gens ne sont pas assez informés sur la vie d'une personne en fauteuil", explique l'adolescent. "On peut être un ado en fauteuil et avoir une vie tout simplement", dit-il.