Handicap : "Dès qu'un droit arrive à expiration on doit de nouveau tout justifier"

publié le 25/10/2018 à 08:58

Le gouvernement tiendra-t-il sa promesse de "changer la donne" pour les personnes handicapées et leurs familles ? Reporté pour cause de remaniement, le deuxième Comité Interministériel du Handicap se tient finalement ce jeudi 25 octobre.



Matignon prévoit une simplification des droits, des démarches et des mesures rapides. Une nécessité pour les personnes concernées qui doivent faire face à un parcours administratif lourd.

"On a énormément de demandes à faire. Ça peut varier entre quatre et cinq demandes par an avec des délais très très longs, des dossiers très lourds, beaucoup de justifications pour obtenir un précieux sésame : une notification", explique Jean-Luc Duval, président du Collectif Citoyen Handicap.

Il faut en effet sans cesse justifier le handicap, notamment des enfants, pour obtenir des compensations ou des auxiliaires de vie scolaire (AVS). "Chaque fois qu'une notification, un droit, arrive à expiration, on doit de nouveau tout justifier : le handicap, le besoin. Il y a deux passages en commission, on réétudie totalement le dossier, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Comme si le handicap pouvait disparaître ou s'amoindrir au fil des années", déplore Jean-Luc Duval.



"C'est juste impensable. C'est un parcours du combattant et de longue haleine qui s'ajoute déjà à notre quotidien déjà très difficile", regrette ce papa de deux autistes Asperger qui a arrêté de travailler pour s'en occuper.