Comment réagir en cas de fièvre ?

Avant toute chose, il est important de connaître la cause de la fièvre. Elle peut, par exemple, survenir au cours d’une banale infection ORL ou d’une "gastro". Mais si elle se produit en dehors de ce contexte, ou si elle dure plus de trois jours, il est conseillé de consulter pour savoir ce qui la provoque.



Rappelons qu’on parle de fièvre quand on a une température qui atteint et dépasse 38° C. Et que la façon la plus fiable de la prendre, c’est d’utiliser un thermomètre électronique par voie rectale. Les thermomètres infrarouges auriculaires, qu’on place dans l’oreille, sont fiables, mais à condition d’être bien utilisés. Et la présence d’un bouchon de cérumen ou un conduit auditif trop petit peut fausser le résultat. Les thermomètres frontaux sans contact sont, eux, moins précis.

Quand faut-il faire baisser la fièvre ?

La fièvre est un mécanisme naturel de défense de l’organisme. En augmentant la température du corps, la fièvre permet au système immunitaire de mieux se mobiliser et elle favorise la dégradation des agents infectieux. Elle est donc utile pour lutter contre les infections. "Chez l’adulte, dans un contexte d’infection courante, si on supporte bien la fièvre et qu’elle n’est pas trop élevée, si on a moins de 39°C, il n’est pas nécessaire de la faire baisser systématiquement, explique le Pr Dominique Deplanque, président de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique.



La prise d’un médicament n’est utile que si la fièvre s’accompagne d’inconfort, par exemple de maux de tête, d'une augmentation du rythme cardiaque ou lorsque la température est trop élevée de manière prolongée (plus de 39°C pendant 24 heures) ou si elle s'élève au-delà de 40°C.

En revanche, chez l’enfant de moins de 2 ans, il faut toujours être prudent et traiter la fièvre car celui-ci est exposé à un risque de convulsions, liées à la plus grande sensibilité de son cerveau à l’augmentation de la température. » Et chez l’enfant de plus de 2 ans, les médecins recommandent, en général, de prendre en charge la fièvre lorsqu’elle est supérieure à 38,5°C ou mal supportée.

Quel médicament prendre ?

Sauf contre-indication, il faut prendre du paracétamol. Ce médicament n’a pas de réels effets anti-inflammatoires. Et pour cette raison, il respecte les mécanismes mis en place pour lutter contre l’infection. Il y a des doses à respecter : chez l’adulte, ne jamais dépasser 3 grammes par 24 heures. Et chez l’enfant, il faut bien vérifier que la dose est adaptée à son poids (maximum 60 mg par kilo et par jour). En l’absence d’ordonnance, la prise ne doit pas être prolongée. On ne va pas au-delà de trois jours.



Les remèdes de grand-mère qui font transpirer inutiles, voire dangereux

Quant aux remèdes de grand-mère censés accélérer la guérison en faisant transpirer davantage, ce sont des légendes urbaines. Ajouter une couette dans son lit, appliquer un cataplasme chaud ou bouger pour transpirer davantage, tout cela ne marche pas. Cela peut même s’avérer dangereux dans certaines situations.



En fait, ça part du constat que la fièvre est un mécanisme de défense de l’organisme en cas d’infection. Mais il n’a jamais été démontré qu’augmenter la fièvre accélérait la guérison. Au contraire, en cas de fièvre, il vaut mieux se découvrir légèrement, sans avoir froid, et ne pas trop chauffer chez soi. Il faut aussi penser à boire davantage pour éviter de se déshydrater. Ce vaut pour tous, en particulier pour les tout-petits.

