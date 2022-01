Un mouvement de grève est attendu ce jeudi 27 février, à l'appel de plusieurs syndicats. En ce qui concerne les transports, les perturbations commencent même dès ce mercredi. À la SNCF, la grève doit durer jusqu'à ce vendredi, huit heures du matin, avec des perturbations limitées qui concernent le trafic régional. Ce sera le cas des TER dans les Hauts-de-France, en Normandie, les Pays de la Loire ou l'Occitanie.

En Île-de-France également, où les lignes de transilien H et J seront perturbées. Sur les lignes A et C du RER francilien, il faudra prévoir, ce jeudi, 3 trains sur 4. Pour le RER B, prévoyez un train sur trois sur la partie Nord et deux trains sur trois sur la partie Sud. Il n'y aura pas, non plus, d'interconnexion à la gare du Nord.



Les transports en commun seront aussi perturbés ce jeudi dans plusieurs villes comme Reims, Dijon, Grenoble, Nice, Pau, Rennes. À Paris, le métro et le tram circuleront normalement, mais pas toutes les lignes de bus.

Côté scolaire, une partie des enseignants seront en grève. Au moins 15% des professeurs de primaire, selon le syndicat SNUIPP. C'est bien moins que le 13 janvier dernier, mais davantage que le 20 janvier. Des classes seront fermées, dont une cinquantaine à Paris.

Il y a aussi des agents des collectivités qui feront grève, donc l'école pourrait être ouverte, mais sans cantine ni garderie. Localement, la mobilisation pourra aussi perturber le fonctionnement des crèches, des services administratifs, de la distribution du courrier ou du ramassage des poubelles.