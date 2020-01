Grève SNCF : les prévision de trafic du lundi 13 janvier

publié le 12/01/2020 à 16:25

Le trafic "revient progressivement à la normale pour les trains à grande vitesse", dit la SNCF après plus d'un mois de grève et surtout, le retrait provisoire de l'âge pivot, la mesure de la réforme des retraites la plus contestée.

On pourra donc compter sur en moyenne 9 TGV sur 10 sur la France et à l'international, 7 TER sur 10 et également 7 Intercités sur 10, a annoncé dimanche la SNCF dans un communiqué. Le trafic sera "quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes TGV".

Sur la France, on comptera 8 TGV sur 10 en moyenne. Quant au trafic international, il ne sera que peu perturbé par la grève, ce lundi 13 janvier. En revanche, il n'y aura que 4 Intercités sur 10 en moyenne en France.

En Île-de-France, les RER A, B, C et D compteront 1 train sur 2. Attention, l'interconnexion n'est pas assurée en gare du Nord. Les lignes H, J, K, L, N et P verront partir 2 trains sur 3 et 3 trains sur 4 pour la ligne U. Les tramways parisiens, eux, sont peu affectés par la grève.