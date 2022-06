Grève SNCF et RATP : les prévisions de transports pour ce vendredi 24 juin

Près d'un mois après le chaos entraîné - entre autres - par des problèmes d'acheminement des supporters vers le Stade de France pour la finale de la Ligue des champions, le RER B circulera quasi normalement vendredi 24 juin pour desservir le stade qui accueillera la finale du Top 14 de rugby.

Les syndicats SUD-Rail mais aussi CGT, Unsa, CFDT et FO appellent pourtant les conducteurs franciliens de la SNCF à faire grève en raison de changements de plannings qui surviennent à la dernière minute et à cause de nombreux travaux sur les lignes. Ils réclament aussi de meilleurs salaires. Par conséquent, les lignes H, J, L et R du Transilien seront particulièrement perturbées avec un train sur trois circulant seulement en moyenne. Sur certaines branches des lignes H et R, des bus de remplacement viendront même se substituer aux trains.

Concernant le RER, la ligne la plus perturbée sera la D - qui dessert aussi le Stade de France - avec un train sur deux aux heures de pointe et un sur trois aux heures creuses. L'interconnexion entre Gare de Lyon et Gare du Nord ne sera pas assurée, ce qui signifie qu'il n'y aura "pas de train entre ces deux gares", a indiqué la SNCF dans un communiqué. Pour éviter une désorganisation trop importante, les lignes 12 et 13 du métro qui peuvent aussi desservir le stade seront également renforcées aux heures de pointes, a assuré la RATP.

Enfin, le service sera normal sur le RER A, sauf sur les branches exploitées par la SNCF entre Nanterre et Cergy et entre Nanterre et Poissy.

