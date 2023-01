Une nouvelle fois ce mardi 31 janvier, les syndicats frappent fort contre la réforme des retraites. Avec des manifestations qui ont fait le plein partout en France, même plus que le 19 janvier dernier, rassemblant beaucoup de monde dans les rues de nombreuses villes.

Le grand écart toujours à Marseille, où entre 40.000 et plus de 200.000 manifestants ont été observés selon les sources. Entre 15.000 et 70.000 à Lille, entre 28.000 et 65.000 personnes à Nantes, entre 16.000 et 75.000 à Bordeaux.

Des cortèges importants donc, dans des villes habituellement peu mobilisées. Mais aussi et surtout dans des communes plus petites. Comme à Foix, en Ariège, où 15.000 manifestants ont défilé. La ville était même trop petite pour un rassemblement d'une telle ampleur.

D'après les chiffres communiqués par la police ou les préfectures, les cortèges étaient denses dans de nombreuses villes petites ou moyennes : 3.500 manifestants à Arles, à Dunkerque, à Lons-le-Saulnier, 4.000 à 4.500 à Sète, à Guéret, à Vesoul, 5.000 à Calais, 6.000 à Reims, 7.000 à Alès. À Angoulême, Laval et Besançon : entre 8 et 9000 personnes étaient dans la rue. Sans compter 1.200 personnes à Verdun selon les syndicats.

À écouter également dans ce journal

Justice - Une policière comparaît au tribunal pour s'être procuré le numéro de téléphone personnel de Gérald Darmanin en dehors de tout cadre légal.

Grève - Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce plus dense que la précédente, pourquoi y a-t-il moins de grévistes dans certains corps de métier ?

Justice - En Corse, un premier membre du commando Erignac va sortir de prison 20 ans après avoir été condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info