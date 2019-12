Grève RATP : les prévisions de trafic du jeudi 26 décembre

publié le 25/12/2019 à 16:56

Les grévistes de la RATP l'avaient annoncé : aucune trêve pendant les vacances de Noël. La mobilisation contre la réforme des retraites perturbera donc encore fortement les transports en commun en Île-de-France pour la journée du jeudi 26 décembre. Le trafic sera très perturbé sur l'ensemble du réseau RATP car en ce qui concerne les métros, 5 lignes seront toujours totalement fermées.

Comme les jours précédents, seules les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que la navette Orlyval, fonctionneront normalement. Les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe, les 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la 12 pour la pointe du soir.

Un RER sur deux circulera sur la ligne A et un sur 3 sur la B en heures de pointe. Deux bus sur trois circuleront, et le trafic du tramway sera "proche de la normale".