Grève RATP et SNCF : les prévisions de trafic pour jeudi 29 septembre

Dans les écoles, les usines, les services publics, les transports routiers ou encore les transports en commun, la journée de jeudi 29 septembre devrait être perturbée, plus ou moins, pour cause d'un préavis de grève déposé. Et parmi les secteurs qui vont avoir un impact sur le quotidien des usagers, la RATP et la SNCF sont celles qui pourraient le plus facilement transformer ce jeudi en journée noire. La Régie a néanmoins publié des prévisions de trafic qui minimisent les blocages éventuels.

Ainsi, le trafic des métros en Île-de-France est annoncé quasi normal, et il en serait de même pour le RER A, avec "interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture", annonce la RATP sur son site. Du côté du RER B, il y aura 3 trains sur 4 sur la partie nord de la ligne et 1 sur 2 concernant la partie sud, selon les prévisions conjointes de la SNCF et la RATP. Le réseau de bus sera assuré à raison de 2 bus sur 3, mais certaines lignes seront "très perturbées" ou "interrompues", annonce la régie parisienne.

Si vous prenez le tram, vous devriez avoir un trafic assuré à 90% (9 tramways sur 10), néanmoins la ligne T3A "sera interrompue entre Porte d’Ivry et Porte de Vincennes", indique la RATP. Sur le reste de la ligne, seul un tramway sur deux circulera.

Trafic "perturbé" aussi du côté de la SNCF

La SNCF a, elle aussi, annoncé des perturbations dès ce mercredi 20h et jusqu'à vendredi 8h. Ainsi, il est prévu 3 trains sur 4 sur le RER C et le Transilien H, 1 sur 2 sur la ligne D, idem sur le N et sur la ligne R, 2 sur 3 pour la ligne J. En ce qui concerne le trafic TER, il y aura "en moyenne" six trains sur dix. "Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l'appli SNCF et sur leur site TER", précise la SNCF.

Concernant les grandes lignes, la SNCF évoque des perturbations, qui resteront légères. Sur le nord et l'est, le trafic sera "quasi-normal". En revanche, en direction de l'Atlantique et du sud-est, la circulation sera "légèrement perturbée". Enfin, côté Ouigo, trois trains sur quatre circuleront. Si votre train est perturbé, une notification sera envoyée par SMS.

Toujours pour la SNCF, le trafic des trains Intercités sera perturbé. De manière générale, 50% du trafic sera assuré selon l'opérateur ferroviaire.

Voici le détail :

- Paris - Limoges - Toulouse ; Bordeaux - Marseille ; Nantes - Bordeaux ; Clermont - Béziers : 1 train sur 2

- Nantes - Lyon ; Toulouse - Hendaye : aucune circulation

- Paris - Clermont : trafic normal

