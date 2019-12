Grève : quelles sont les stations essence en rupture de carburant ?

publié le 19/12/2019 à 12:23

Une pénurie d'essence pour Noël est-elle à craindre ? Les trains et les métros ne sont pas les seuls à être bloqués à cause du mouvement social contre la réforme des retraites. Les raffineries sont également touchées. Actuellement, sept des huit raffineries sont de nouveau en grève.

Actuellement en France ce jeudi 19 décembre, 330 stations essence sont en rupture partielle, et 91 stations en rupture totale, selon la carte interactive et alimentée en direct mis en place sur mon-essence.fr. Pour les syndicats, la pénurie est presque inévitable rapporte France Bleu Provence, auprès de syndicalistes bloquant la raffinerie Petroinoes de Lavéra à Martigues (Bouches-du-Rhône).

"C'est clair et net qu'elle va arriver, l'impact va être majeur dans quelques temps, il n'y aura pas de quoi re-remplir," a annoncé Daniel Bretones, secrétaire général CGT du site. Pour lui, les syndicats sont prêts à "sacrifier pas mal de choses pour arriver à gagner," autrement dit, faire retirer la réforme des retraites.