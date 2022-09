Grève du jeudi 29 septembre : comment savoir si la classe de votre enfant sera fermée ?

Pouvoir d'achat, droits des travailleurs, réforme des retraites ... Les syndicats CGT, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse, appellent les Français à se mobiliser à l’occasion d’une grève générale et nationale le jeudi 29 septembre 2022. De nombreux secteurs publics sont concernés par ces revendications. Par exemple, c'est le cas des enseignants et professeurs

Si votre enfant est à l'école ou en maternelle, il sera accueilli dans tous les cas. En effet, il est prévu un service minimum même en cas de grève comme le précise la loi du 20 août 2008. Par ailleurs, les professeurs du premier degré doivent se déclarer grévistes 48h au préalable. Ainsi, les écoles maternelles et primaires devraient être en mesure d'indiquer un peu à l’avance les conditions d’accueil aux parents. Beaucoup de parents ont donc été avertis dès mardi.

Par ailleurs, de nombreuses cantines des écoles maternelles et primaires sont gérées par les communes. Si le personnel communal se met en grève, il se peut que la cantine de l'école de votre enfant ne fonctionne pas selon La Dépêche.

Le cas des lycées et collèges

Par contre, les collèges et les lycées ne peuvent savoir quels enseignants seront absents, car ces derniers n’ont pas l’obligation de se déclarer gréviste à l’avance. Dans le secondaire, si un enseignant est absent, l'élève va en étude ou au CDI selon les règles fixées par l'établissement. Par ailleurs, le personnel des cantines du collège sont des salariés du département, et celui des cantines du lycée sont des salariés de la région. Leur bon fonctionnement dépend donc de la mobilisation à cette échelle.

La CGT des Services Publics appelle aussi les Atsem (agents territoriaux présents dans les classes des écoles maternelles) à se mobiliser. Le communiqué officiel indique que "les agents exigent une reconnaissance précise de la pénibilité de leur métier". Les services comme la restauration scolaire, les activités périscolaires et les crèches pourraient également être impactés.

