Grève du 19 mars : transports, éducation... Les perturbations à prévoir

publié le 18/03/2019 à 16:18

Public comme privé sont appelés à descendre dans la rue ce mardi pour faire entendre leurs revendications sur le pouvoir d'achat, après quatre mois de "gilets jaunes". La CGT, FO, Solidaires, tout comme l'Unef et l'UNL appellent à une grève générale et nationale mardi 19 mars.



À Paris, les manifestants (salariés du privé, agents publics, étudiants, lycéens) défileront du boulevard Saint-Michel au Champ-de-Mars à partir de 13 heures, avec en tête Philippe Martinez pour la CGT (2e syndicat français) et Yves Veyrier pour FO (3e). "Nous sommes déterminés à nous mobiliser car nous ne voulons pas être spectateurs, ni caution de décisions qui pourraient être prises en matière sociale à l'issue du grand débat", a indiqué Yves Veyrier.

À la veille de cette mobilisation, voici le point sur les perturbations attendues dans les différents secteurs concernés.

Dans les transports

Le trafic sera normal à la SNCF et quasi normal à la RATP mardi. "Il n'y aura aucun impact. Le trafic sera normal partout, y compris les TER (train express régional)", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la SNCF.



Du côté de la RATP, "le trafic sera quasi normal pour les bus et normal pour les métros, RER et tramways", a précisé un porte-parole de la régie. À la RATP, la CGT a également appelé les conducteurs d'autobus à faire la grève de mardi à jeudi, à l'occasion de l'examen au Sénat du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM). Ce texte porte notamment sur les conditions sociales de l'ouverture à la concurrence des lignes d'autobus de la régie en Ile-de-France, prévue à partir du 1er janvier 2025.



Dans le reste du pays, plusieurs services de transports publics devraient être touchés par cet appel à la grève. Bus, tram ou encore métro pourraient être perturbés. Le détail des perturbations par ville est à retrouver sur les sites internet des réseaux de transports de chaque ville et métropole.



Le trafic aérien pourrait être impacté puisque l'USAC-CGT appelle les agents de la DGAC a faire grève. Parmi les agents de la DGAC figurent notamment les contrôleurs aériens.

Dans l'Éducation nationale

Les personnels de l'Éducation nationale, de la maternelle à l'université, sont appelés à faire grève par Sud Éducation. Ce mouvement vise particulièrement le projet de loi Blanquer sur l'école. Rapprochez-vous de l'établissement de votre enfant pour savoir si des perturbations sont à prévoir, et le cas échéant si des solutions d'accueil sont prévues.



Si les agents des services municipaux font grève, crèches, accueils périscolaires et cantines scolaires pourraient être impactés. Contactez votre mairie pour en savoir plus.

Dans le milieu hospitalier et social

La fédération de la Santé et de l'Action sociale de la CGT a déposé un préavis de grève national spécifique auprès du ministère de la Santé.