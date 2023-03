Grève des éboueurs : quels sont les risques liés aux rats ?

Une scène inhabituelle. Après treize jours de grèves des éboueurs à Paris, une association de défenses des animaux (PAZ) a décidé de manifester ce dimanche 19 mars 2023 pour défendre les rats. L'objectif des militant "la mise en place d'une cohabitation pacifique avec tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain".

Selon l'association à l'origine du rassemblement, il faut arrêter de tuer nos amis les rats."Les rats sont des êtres sensibles, ils ont des émotions, un rat sur deux quand ils ont le choix entre manger du chocolat ou sauver un congénère, il sauvent leur congénère alors qu'ils adorent le chocolat", lance une militante. Et puis les rats "quand on leur fait des chatouilles ils rient", surrenchérit-elle. Beaucoup plus sympathique qu'il n'y parait le rat.

Au conseil de Paris on ne dit plus rat mais "surmulot", "moins connoté négativement" plaide une élue animaliste. En écoutant cette conseillère on se dit que le surmulot est le Superman. C'est à la fois un super éboueur et un super plombier. La conseillère du XVIIIe va même jusqu’à encenser les "surmulots", qu’elle qualifie volontiers d’"auxiliaires de la maîtrise des déchets", affirmant qu’ils jouent un rôle "important" dans l’évacuation des canalisations. Le surmulot employé du mois de la ville de Paris.

D'ailleurs malgré la grève des éboueurs, l'adjointe à la santé le rappelait encore la semaine dernière : "il n'y a pas de risque sanitaire". Mais l'académie de médecine n'est pas du même avis et évoque même "un véritable danger pour la santé publique : la leptospirose, a fièvre hémorragique ou l'hépatite E".

Pour éviter qu'il pullulent et de les tuer, les défenseurs des rats ont une super alternative. "Il y a cet exemple important aux États-Unis d'un produit contraceptif par voie oral. Evidemment il faut qu'il y ait une prise régulière". Donc si monsieur et madame rat prennent régulièrement leur pilule contraceptive on évite tous les problèmes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info