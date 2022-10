Météo : des températures d'été en octobre, un phénomène fréquent au XXIe siècle

Crédit : Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Il y a quelques jours à peine, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire se présentait en col roulé pour "faire preuve de sobriété", le gouvernement lançait le slogan "Pour économiser l'énergie, je baisse, j'éteins, je décale", la consigne était donnée de ne pas chauffer les bâtiments et logements à plus de 19 degrés... Et voilà que l'été revient sur la France passée la mi-octobre.

Mercredi 19 octobre, les températures allant jusqu'à 28 à 30 degrés sont attendues sur la Nouvelle-Aquitaine, 20 à 25 degrés sur la Bretagne, la Normandie, la Bourgogne, la Franche-Comté et le Languedoc. Les maximales ne seront comprises qu'entre 18 et 22 degrés des Hauts-de-France au Grand-Est mais seront de 23 à 28 degrés partout ailleurs.

La veille, un journaliste de télévision annonçait "29 degrés sur cette plage des Landes, toujours des températures très élevées sur la France, un soleil d'été au cœur de l'automne". Alors, est-ce complètement anormal ? Pas du tout : il y a un jour pour jour, un autre sujet racontait "en ce 19 octobre, le retour de l'été au cœur de l'automne".

Idem il y a huit ans, le 18 octobre 2014 : une journée "qui a ressemblé à un 18 juillet, un jour d'été en automne". Si au 20e siècle l'été indien était surtout présent au Canada, c'est aujourd'hui devenu monnaie courante en France. "Les valeurs restent dignes d'une mi-août, 26 à Paris, 25 à Strasbourg". Louis Bodin voit tout de même du positif à cette situation : "La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura beaucoup de pluie dans les régions de l'Ouest".

