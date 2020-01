Grève à la RATP : les prévisions de trafic du samedi 4 janvier

publié le 03/01/2020 à 17:47

Voilà un mois que le trafic à la RATP est perturbé par une grève contre la réforme des retraites sans précédent. Le dimanche 5 janvier, le mouvement de grève fêtera son premier mois. Ce samedi 4 janvier, le trafic restera très perturbé dans les métros parisiens.

Seules les lignes 1 et 4 du métro connaîtront un trafic normal. De 13h à 18h, les lignes 4 et 7 fonctionneront avec un train toutes les 6 minutes, la ligne 8 avec un train toutes les 4 minutes, la ligne 10 avec un train toutes les 9 minutes, les lignes 3 (entre Pont de Levallois et Temple et 12 (entre Concorde et Mairie d'Issy) avec un train toutes les 7 minutes, et la ligne 6 (entre Nation et Place d'Italie) avec un train toutes les 5 minutes.

De 8h à midi, la ligne 2 sera ouverte avec un train toutes les 10 minutes, la ligne 11 avec un train toutes les 5 minutes et la ligne 13 avec un train toutes les 10 minutes entre Gare Saint-Lazare et Saint-Denis Université. La ligne 5 fonctionnera de 8h à 18h avec un train toutes les 7 minutes, et la ligne 9 de 10h à 18h avec un train toutes les 6 minutes.

Mouvement Social : le 4/01 le trafic sera très perturbé,les déplacements domicile-travail étant moins nombreux le week-end, la RATP concentrera le maximum de ses efforts l’après-midi pour garantir un service minimum : 13h-18h pour le métro,8h-18h30 sur le RER A & 8h-20h sur la B pic.twitter.com/mXb5VdRqJF — RATP Group (@RATPgroup) 3 janvier 2020

Le RER A circulera de 8h à 18h30 à raison d'un train sur 2 sur toute la ligne, 1 train sur 2 sur la branche de Cergy et une interconnexion assurée à Nanterre Préfecture. Le RER B fonctionnera de 8h à 20h avec un 1 train sur 3 et l'interconnexion interrompue à Gare du Nord, un train sur 4 au départ de Saint-Rémy-la-Chevreuse et Massy Palaiseau, 1 train sur 3 au départ de Robinson, et entre Bourg-la-Reine et Gare du Nord.

Toute la journée, comptez un tiers des trains entre Gare du Nord et Aéroport CDG/Mitry, 3 bus sur 4 en moyenne et 3 OrlyBus sur 4. Les RoissyBus circuleront normalement.