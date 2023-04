Alors que les perturbations de la RATP pour le jeudi 13 avril sont connues, d'autres transports en commun français seront touchés par la grève. À Marseille, la circulation des métros sera peu perturbée, mais les rames seront moins fréquentes vers 17h. Les tramways circuleront normalement et certaines lignes de bus seront perturbées. À Lyon et Lille, aucune perturbation n'était annoncée, mercredi 12 avril.



À Toulouse, les lignes de tramway et de métro fonctionneront de façon habituelle, mais de légères perturbations sont attendues sur le réseau de bus. À Bordeaux, de légères perturbations seront à prévoir sur la ligne de tram C et le Mobibus.

De son côté, le réseau de transport en commun de Nantes (TAN) fonctionnera de manière presque normale. Les lignes de tramway circuleront selon les horaires de jour vert, c'est-à-dire avec des passages moins fréquents qu'en période normale. À Nice, plusieurs lignes de bus seront perturbées toute la journée ou partiellement.

À Montpellier, certaines lignes de tramway et de bus circuleront selon les horaires du samedi. Les horaires des tramways et de certains bus seront aussi modifiés à Strasbourg et à Reims, où les passages seront moins fréquents qu'habituellement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info