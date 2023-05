Grenoble : le courrier n'est plus distribué à cause des dealers

Grenoble : le courrier n'est plus distribué à cause des dealers

Certains habitants de la place Saint-Bruno de Grenoble doivent maintenant aller chercher leur courrier au bureau de Poste voisin, ce que n'admet pas Élisabeth Michel, qui réside dans l'un de ces immeubles : "La distribution de courrier, c'est un service public. On nous dit, du jour au lendemain, 'il n'y en aura plus, et on ne sait pas jusqu'à quand'. Comment est-ce possible de prendre des décisions sans qu'il y ait une concertation avec les habitants ?"

La place Saint-Bruno est un haut lieu du trafic de drogue à Grenoble, comme l'explique une habitante : "On a peur, il y a quand même eu des tirs entre dealers. On n'est pas en sécurité." Lors de l'interview, trois jeunes se sont approchés, mais le micro continuait d'enregistrer : "L'histoire de la Poste, c'est totalement faux. Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien du tout."

Aucun élu n'a souhaité répondre sur le sujet. Dans un communiqué, la mairie rappelle que le maire écologiste, Éric Piolle, est pour la légalisation du cannabis. La police affirme de son côté qu'elle patrouille dans le quartier. Élisabeth, qui représente les habitants, souhaite une réunion entre toutes les parties concernées : "Qu'on puisse entendre la Poste, entendre ses arguments, qu'on puisse avec la ville, la police, et nous les habitants, avoir une sorte de concertation, et trouver ensemble les solutions."

La situation doit être évoquée ce jeudi, lors d'un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info