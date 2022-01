Grenoble : Jean Castex hué et insulté par des manifestants antivax

En déplacement dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble, le Premier ministre a été accueilli par les insultes des habitants. Venu afficher sa volonté de "recoudre la Nation", Jean Castex est venu présider ce samedi 29 janvier un Comité interministériel à la Ville.

Pas d'accueil chaleureux pour le Premier ministre mais de nombreuses insultes. "Castex en prison", "Assassin", "Honte de la France", scandaient une dizaine de manifestants antivax venus perturber la visite de Jean Castex. Ce dernier était accompagné de plusieurs ministres, Olivier Véran, Emmanuelle Wargon, Nadia Hai et Nathalie Elimas.

Le chef du gouvernement a aussi fait face à des habitants se plaignant de bâtiments "dégradés", d'appartements infestés de punaises de lit et de la fermeture des commerces de proximité. "Le quartier se meurt, on n'a plus rien. Même pour aller à un bureau de tabac, on doit faire plusieurs kilomètres", lui a lancé une habitante. Le Premier ministre lui a répondu "comprendre qu'il y ait de l'exaspération, des attentes. Je suis là pour constater, pour écouter, mais aussi pour dire qu'on va de l'avant".