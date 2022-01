Maltraitance dans les Ehpad : Gabriel Attal dénonce des révélations "révoltantes" qui appellent des sanctions

Le secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'adresse à la presse à l'issue du conseil des ministres hebdomadaire à l'Élysée à Paris, le 10 novembre 2021.

Des révélations "absolument révoltantes". Après la publication d'un livre décrivant des dysfonctionnements dans des Ehpad privés du groupe Orpea, le porte-parole du gouvernement appelle à des sanctions de "la plus grande sévérité (…) si les faits sont avérés".

"Nos aînés méritent le respect, ils méritent le meilleur, et il est hors de question que de tels agissements puissent être tolérés dans notre pays", a déclaré Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. "Les révélations faites dans ce livre sont absolument révoltantes, vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles, et si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionnés avec la plus grande sévérité", a-t-il insisté.

Le porte-parole a ajouté que la ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées Brigitte Bourguignon, allait rencontrer "dans les plus brefs délais" le directeur général d'Orpea Jean-Christophe Romersi, "à la demande du ministre de la Santé Olivier Véran". L'exécutif a demandé à l'ARS d'Île-de-France son "dernier rapport de contrôle inopiné sur cet établissement et les suites qui avaient été données". Ces données remontent à "l'année 2018", selon Gabriel Attal