Un chèque de 15 millions d'euros. Une coquette somme qui vous permettrait de faire de nombreux cadeaux à vos proches. Il ne s'agit pas d'un miracle de Noël, mais bien du montant du jackpot mis en jeu par la FDJ au gagnant du Grand Loto de Noël 2022. De retour pour sa sixième édition consécutive, le tirage aura lieu dimanche 25 décembre.

Vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance, et ce, jusqu'au 25 décembre inclus, en remplissant une grille coûtant 5 euros pièce. Qu'il s'agisse de votre date d'anniversaire, de vos chiffres porte-bonheur ou de nombres aléatoires, une fois votre combinaison de 5 numéros et du numéro chance enregistrée, votre grille vous donnera automatiquement accès à un code Grand Loto.



Si personne n'enregistre la combinaison tirée au sort dans l'un des 300 000 points de vente ou sur le site fdj.fr, ce jackpot exceptionnel sera partagé entre les gagnants des rangs inférieurs. "100 gagnants en France seront tirés au sort pour gagner la belle somme de 20.000 euros chacun", indique la Française des Jeux en ligne.



