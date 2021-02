publié le 25/02/2021 à 05:55

Rien ne l'arrête. Avec un sourire, toujours arrimé à son visage, Virginie Delalande est une combattante. À l'âge de 9 mois, pourtant, un monde s'effondre. "On me diagnostique cette surdité, et on dit à mes parents que je ne parlerai jamais", explique-t-elle au micro de On est fait pour s'entendre. La première réaction de ses parents explique Virginie, c'est d'avoir baissé les bras. "Mais j'ai une famille assez tenace, alors ils ont vite tout mis en place pour que j'avance le plus normalement possible dans ma vie", remarque-t-elle.

Très vite, la technologie entre en jeu. "On m'appareille à l'âge d'un an, mais cela permet seulement d'amplifier les sons que je peux à peine percevoir", explique Virginie Delalande. Alors la technologie voit plus loin. "On m'implante rapidement des électrodes qui permettent de remplacer ce qui ne fonctionne pas dans mon oreille, mais il y a eu un petit problème : un tiers des électrodes ne fonctionnent pas".

Un problème supplémentaire au cœur d'une déjà assez dure. Sans connaître le son de sa voix, Virginie Delalande apprend alors à lire sur les lèvres, avant de parler. Des mots simples d'abord, puis des séances chez l'orthophoniste… Beaucoup de séances. Puis arrive le temps de la parole. "On est parti du babillage des bébés pour construire les sons. Mais il y a certains sons comme le 'R' qui sont étranges pour moi, explique-t-elle. J'ai donc posé ma main sur la gorge de mon orthophoniste, et j'ai senti des roulements, que j'ai tenté de reproduire. Pour les 'S', là, c'est le souffle qui comptait".

20 ans d'efforts, pour réaliser son rêve

Mais derrière sa tête, s'est toujours caché un rêve : celui de devenir avocate. "J'ai fait beaucoup d'efforts à partir de l'adolescence pour me faire comprendre et être la plus normale possible", raconte Virginie Delalande. Et d'ajouter, "pendant longtemps, quand je souhaitais devenir avocate, on m'a demandé comment une personne comme moi pouvait prétendre faire ce métier".

Après plus de 20 années à mener ce combat, tout en continuant à vivre comme chaque personne, Virginie Delalande souffle. "Je peux enfin me reposer, aujourd'hui, je sens que je ne suis plus dans un combat permanent".

Son histoire, c'est dans un livre, écrit lors du premier confinement, qu'elle la raconte. Abandonner ? Jamais !, un titre si significatif, et une morale que Virginie Delalande martèle : "ce n'est pas parce qu'on est différent qu'il faut abandonner". Une différence, devenue aujourd'hui véritable force…

Venez témoigner

Invités

- Virginie Delalande, avocate, auteur de '' Abandonner ? Jamais ! '' aux éditions Kawa.



