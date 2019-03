publié le 14/03/2019 à 07:53

"La goutte, c'est la goutte de gasoil", d'après le maire de Soissons, Alain Crémont. L'édile est revenu sur la crise des "gilets jaunes" sur RTL et l'importance que revêt la voiture dans des territoires enclavés.



"On sentait monter ce ras-le-bol, la goutte c’est la goutte de gasoil. Il faut comprendre que nous sommes dans un territoire rural et pour aller travailler il faut prendre sa voiture, pour aller à l’hôpital de Soissons il faut prendre sa voiture, pour emmener les enfants à l’école il faut prendre sa voiture et donc là l’augmentation et la taxe complémentaire sur le gasoil a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase", a expliqué le maire DVD.

"L’essence et le carburant c’est ce qui a soulevé le mouvement", a rappelé un "gilet jaune" du Soissonnais sur RTL. "C’est le nerf de la guerre, pour aller travailler, c’est la voiture. On parle d’écologie, quand on voit qu’ils délocalisent de plus de plus les services des impôts, ça fait faire des kilomètres aux gens, les médecins il y en a de moins en moins à la campagne, on est obligé d’aller à Reims", à 60 kilomètres de là.