publié le 13/03/2019 à 18:53

Après dix jours d'itinérance à la rencontre des Français dans la Nièvre, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Lot, le Cotentin, la Mayenne, la Sarthe ou encore l'Eure, RTL termine son tour de France dans l'Aisne.



La ville de Soissons sera l'ultime étape de la "Route du grand débat" jeudi 14 mars. Pouvoir d'achat, fiscalité, services publics, hôpitaux, accessibilité et transports publics... La première radio de France dressera le constat des préoccupations des habitants et présentera les solutions proposées pour tenter d'y remédier.

Vous retrouverez RTL Petit Matin dès 4h30 et jusqu'à 7 heures en direct du Centre Hospitalier de Soissons. Julien Sellier et son équipe seront au cœur de l'hôpital pour évoquer le sujet des transports, de l'agriculture, de la désertification ou encore des services publics.

Dès 7h45 jusqu'à 8h20, en direct du Café Le Clovis, Xavier Bertrand sera l'invité d'Elizabeth Martichoux. Le Président du conseil régional des Hauts-de-Seine répondra aux questions des auditeurs et des Soissonnais.



Revitalisation du centre-ville, fiscalité et cahier de doléances seront au programme de RTL Midi dès 12h30 avec Christelle Rebière et à 13 heures avec Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole. Deux émissions en direct et en public depuis le Mail-Scène Culturelle.



Au même endroit, Flavie Flament prendra le relais de 15h à 16 heures. L'animatrice donnera ses conseils pour ne plus craindre l'avenir dans On est fait pour s'entendre. Alain Braconnier, psychiatre et pyschologue, auteur de La Peur du futur - Comment ne plus s'angoisser ? et Marie Robert, professeurs de lettres et de philosophie, seront à ses côtés.



Une journée spéciale à retrouver sur RTL.fr tout au long de la journée.