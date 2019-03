publié le 13/03/2019 à 07:20

"Une fiscalité plus juste", "stop au matraquage fiscal", "rétablir l’ISF", "lutter contre l’évasion fiscale", "plus de transparence". Depuis le début du grand débat national, tous ces thèmes ont largement été abordés, faisant de la fiscalité l’une des principales préoccupations des Français.



Les habitants du département de l'Eure n'y font pas exception. Dans ce bar du centre-ville de Bernay, Annie, qui habite la commune depuis 20 ans avec son mari s'interroge. "Où vont nos impôts ? Comme a dit Monsieur Macron, il faut payer des taxes, il faut payer des impôts. Mais bon ça ne fait qu’augmenter, les cotisations sociales, la TVA à 20% ce n’est plus possible. On devrait en payer beaucoup moins".

Face à cette colère, le maire d'une commune voisine a décidé de faire de la transparence fiscale sa priorité. "On est en train de réaménager un quartier de ville pour 900.000 euros. Et quand on fait des investissements on communique sur le site internet et via le conseil municipal. On fait ça pour une transparence et pour que les gens sachent où va leur argent. Il faut absolument qu’on réduise la fracture fiscale", explique Jean-Pierre Le Roux, maire de Beaumont-le-Roger.

Un quartier de Beaumont-le-Roger est en train d'être réhabilité pour 900.000 euros. Le budget a été communiqué à tous les administrés. Crédit : Gautier Delhon-Bugard

Depuis son élection il y a 5 ans, l'élu a repris en main la gestion de la commune avec des économies sur les dépenses du quotidien et des investissements calculés à l’euro près. Cela lui permet même de baisser les impôts. "On a fait des économies et tout le monde doit en profiter. On fait baisser les impôts locaux de 0,5% chaque année, ce n'est pas beaucoup mais ça baisse. Le but c’est que tout le monde puisse bien vivre. Notamment avec les problèmes actuels de pouvoir d’achat, c’est essentiel", poursuit-il.



La commune a même reçu la note de 18,5/20 par le Trésor public. Comme un trophée qui vient récompenser cette gestion exemplaire.