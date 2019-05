Google rompt avec Huawei et "perd un marché colossal", dit un expert

publié le 21/05/2019 à 08:56

Nouvelle étape dans la guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine. Google a décidé de ne plus fournir ses services, comme son système d'exploitation Android au chinois Huawei, numéro deux mondial des smartphones et leader de la 5G.



Pourquoi Google a-t-il pris cette décision ? "Il n'a pas le choix, puisqu'un décret (américain) a été signé la semaine dernière, qui empêche toute entreprise américaine de vendre des composants et des technologies brevetées aux 70 filiales de Huawei", explique sur RTL, Stéphane Dubreuil, expert des télécoms.

Pour lui, cette décision américaine "n'est que le renvoi du berger à la bergère", car rappelle-t-il "les Chinois ont évincé Google, l'ont empêché de s'installer et Apple a été interdit pendant des années".

Cette annonce de Google n'est pas insignifiante, car Huawei est un très bon client, avec près de 60 millions de smartphones vendus chaque année, plus qu'Apple. "C'est énorme. Pour Huawei il y a des conséquences qui sont considérables parce qu'on est en train d'handicaper Huawei. Et effectivement, il y a des conséquences pour Google qui va disparaître d'un marché colossal", souligne Stéphane Dubreuil.

Quel impact sur les propriétaires de Huawei ?

Les propriétaires de Huawei peuvent toutefois se rassurer. "Ils ne vont pas devoir s'en débarrasser. Ça ne changera rien pour ceux qui en ont déjà. Mais ça changera pour ceux qui vont en acheter, parce que quel est l'intérêt d'acheter un Huawei si déjà vous ne pouvez plus avoir la carte graphique Google que tout le monde utilise, que vous ne pouvez plus avoir la vidéo YouTube", note Stéphane Dubreuil, qui précise : "Tout le monde utilise Google, c'est 80 à 90% des recherches dans le monde". "Demain, Huawei sera le seul qui ne l'aura pas".