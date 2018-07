publié le 26/07/2018 à 17:58

C'est une des nouvelles fonctionnalités que propose le géant Google pour sa "G Suite" (Gmail, Hangouts, Drive, Docs Sheets...) : la correction grammaticale. Elle a pour but d'"aider les gens à écrire plus clairement et plus efficacement" explique l'entreprise américaine sur son site internet.



Les logiciels de bureautique de Google possèdent déjà la possibilité de corriger les fautes d'orthographe mais se retrouvent limités lorsqu'il est question de sens ou de contexte des phrases. C'est ce que Google souhaite développer.



Mais alors comment ça marche ? Il fonctionne comme le logiciel de correction orthographique : après avoir analyser ce qu'écrit l'utilisateur et lui suggère des corrections pour éviter les fautes de langue. Il maîtrise également les "concepts grammaticaux plus complexes" et les exceptions, précise Google.

Basée sur l'utilisation d'une intelligence artificielle, cette nouvelle fonctionnalité sera non seulement capable de corriger les erreurs de grammaire, mais également d'évoluer seule grâce à un concept d'apprentissage automatique.



Le logiciel est déjà disponible, en langue anglaise, pour les clients G Suite inscrits au programme Early Adopter. Selon le site 01.net, une version gratuite serait prévue une fois le développement et les tests terminés. La possibilité d'utiliser le logiciel dans la langue français n'a pas encore été confirmée par Google.