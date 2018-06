VIDÉO - Google Lens : comment utiliser la caméra intelligente sur Android

publié le 22/06/2018 à 15:29

La reconnaissance d’objets arrive sur vos smartphones Android. L’application Google Lens est disponible en France depuis maintenant trois semaines. Lancée aux États-Unis il y a plus d'un an, où elle était dans un premier temps réservée aux smartphones Pixel conçus par Google, cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle pour identifier les éléments d’une image à travers la caméra des téléphones et délivrer des informations utiles à leur sujet. Comme un Shazam des objets.



À terme, elle doit être directement intégrée dans la caméra des smartphones Android. Mais elle fonctionne seulement avec un cercle restreint d'appareils pour l'instant. On vous explique comment en profiter et comment l'utiliser.

Comment installer Google Lens ?

Google Lens n’est pas encore compatible avec tous les smartphones Android. Google a fait savoir en mai dernier qu'elle était d'abord déployée sur les derniers smartphones LG, Motorola, Sony, Transsion, TCL, OnePlus, Asus et BQ. Nous l'avons essayée sur le Xperia XZ2 Compact de Sony.

Pour savoir si votre appareil est éligible, rendez-vous dans le magasin d'applications Play Store d'Android. Si elle n'apparaît pas, mettez à jour votre application Google et votre système Android. Vous devez disposez de la dernière version de l'OS de Google pour en profiter.



Vous pouvez aussi passer par Google Assistant. Appuyez longtemps sur le bouton central pour lancer l'assistant. Si une icône apparaît en bas à droite, c'est que vous avez Google Lens.

Comment fonctionne Google Lens ?

Avant d'utiliser Google Lens, il faut autoriser l'application à accéder à l'appareil photo du téléphone. Il suffit ensuite de pointer le smartphone vers un objet et de taper sur l'un des cercles qui apparaissent à l'écran pour afficher des informations. Google Lens a plusieurs usages.



L'application peut servir à copier-coller du texte. Pratique, pour éviter d’avoir à renseigner manuellement un code WiFi ou un code compliqué. Elle peut aussi traduire du texte, en passant par Google Translate, ajouter rapidement une adresse mail et un numéro de téléphone à vos contacts, un rendez-vous dans votre agenda ou afficher le site Internet d’un professionnel en prenant sa plaque en photo dans la rue.



La reconnaissance d’objets peut servir pour le shopping en proposant des produits similaires à celui que vous avez identifié. Dans l’absolu, Google Lens peut délivrer des informations pratiques sur tous les objets et les lieux que vous scannez, qu'il s'agisse d'un restaurant, d'une salle de concert, d'une plante ou d'un tableau dans un musée. L’intelligence artificielle ne fournit pas toujours les bons résultats. Mais elle devrait s’améliorer avec le temps.

Google conserve-t-il vos données ?

Comme toujours avec Google, votre activité Google Lens et les images analysées par l'application sont archivées dans votre historique si vous n'avez pas désactivé l'enregistrement dans votre compte Google. Vous pouvez consulter votre activité et supprimer les données dans l'espace "Mon activité".