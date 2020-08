publié le 07/08/2020 à 13:51

Le Mont-Blanc fond. 500.000 mètres cube de glace, l'équivalent d'une centaine de piscines olympiques, menacent de se détacher dans les Grandes Jorasses, un sommet sur la partie italienne du massif du Mont-Blanc. La commune de Courmayeur (Italie), près de la frontière française, a fait évacuer ce jeudi 6 août plusieurs dizaines de résidents et de touristes et fermer les routes en contrebas.

Chercheur au CNRS et spécialiste du Mont-Blanc, Christian Vincent explique qu'il est possible que cette partie du Mont-Blanc s'effondre, mais qu'il n'y a pour l'instant aucune certitude. "Des chercheurs italiens ont mesuré depuis quelques jours une accélération de la langue terminale du glacier, avec la formation d'une crevasse de 20 mètres de large, ce qui fait craindre une rupture de ce volume de glace", a-t-il précisé.

Vers une augmentation des chutes de glaciers

"Les avalanches de glace ne sont pas exceptionnelles et se produisent régulièrement", a indiqué Christian Vincent, mais celles-ci se présentent généralement dans des sites "isolés et peu fréquentés." Une différence clé avec la situation actuelle : "des vies humaines pourraient être menacées. C'est une vallée qui est fréquentée par des touristes et il y a même des habitations autour."

Ces chutes pourrait s’accélérer dans le futur avec le réchauffement climatique. "On craint une déstabilisation des glaciers suspendus qui doivent leur stabilité uniquement au fait qu'ils sont à température négative. Avec le réchauffement du climat, la température de ses glaciers pourrait atteindre 0 degré."

Christian Vincent a précisé que les causes de la chute de ce glacier dans les Grandes Jorasses n'étaient pour l'instant pas connues, mais que la canicule actuelle jouait certainement un rôle.