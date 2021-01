Bordeaux : les Coursiers Bordelais, ces livreurs à vélo pas comme les autres

publié le 05/01/2021 à 21:14

À Bordeaux, ces coursiers ne sont pas comme les autres. Ils ont fui des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, qui vous livrent à votre porte, pour se mettre à leur compte. Théo Mels, l'un des fondateurs des Coursiers Bordelais s'équipe, enfourche son vélo cargo muni d'une caisse à l'avant, du matériel de pointe. "On a deux nouveaux cargos tous neufs, avec des vitesses électriques", explique-t-il.



Théo livre un restaurant qui résiste avec de la vente à emporter. "On fait du burger frais fait maison, on est livré en pain frais tous les jours par les Coursiers Bordelais", explique le restaurateur du restaurant "Max à table". "C'est efficace, écolo, c'est une démarche", poursuit-il.

Théo a commencé comme ses collègues, sur une plateforme de livraison, payé à la course. trop de trajets, pas assez bien payé, assez rapidement, le jeune homme a réfléchi à une reconversion et a fondé les Coursiers Bordelais, d'abord en association puis en coopérative. "Petit à petit on s'est rendu compte de ce que ça voulait dire l'uberisation, être auto-entrepreneur, ne pas avoir tous les droits du travail classique. On préférait créer notre propre alternative".

"Rejoindre un projet responsable"

Ce modèle attire de nouveaux arrivants comme Amandine 30 ans, mère de famille, en tenue de pluie sur son vélo. "On n'a pas peur de ressembler à des pingouins", ironise-t-elle. "Je suis une ancienne sportive, ça me tient vraiment à cœur d'avoir cette pratique sportive et de rejoindre un projet responsable", dit-elle. Les Coursiers Bordelais sont désormais six à sillonner les rues de Bordeaux habillés aux couleurs orange et noir de leur coopérative.